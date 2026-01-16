R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO LA A51
R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO LA A51
Roma, 16 gennaio 2026 – Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6), verso la A51.
Di conseguenza, chi proviene dalla A1 dovrà immettersi obbligatoriamente sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est.