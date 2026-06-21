R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)
R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)
Roma, 21 giugno 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “San Donato”, dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, seguire le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9/via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 Paullo, rientrare in A51 verso Bologna allo stesso svincolo, per poi uscire a San Donato;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, seguire le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9/ via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
In ulteriore alternativa, in considerazione della limitazione in peso sul cavalcavia dello svincolo 3 Paullo, uscire allo svincolo 4 Mecenate della A51 Tangenziale est, rientrare in A51 verso Bologna allo svincolo svincolo, per poi uscire a San Donato.