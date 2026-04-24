R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHISURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5)

Roma, 24 aprile 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6), per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “San Donato”, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, percorrere il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguendo le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS 9 via Emilia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 Paullo e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire a San Donato;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, percorrere il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) seguendo le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale Est, uscire allo svincolo 4 Mecenate e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire a San Donato.

Tale percorso considera la limitazione in peso a 26 tonnellate sul cavalcavia dello svincolo 3 Paullo della A51 Tangenziale est.