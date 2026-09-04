R6 RACCORDO A1-A51 TANGENZIALE EST E R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
R6 RACCORDO A1-A51 TANGENZIALE EST E R5 RACCORDO A1-PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 4 settembre 2026 – Su R6 (Raccordo A1 Milano-Napoli-A51 Tangenziale est di Milano) e su R5 (Raccordo A1-Piazzale Corvetto), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Su R6 (Raccordo A1 Milano-Napoli-A51 Tangenziale est di Milano), sarà chiuso il tratto compreso tra San Donato e l’allacciamento A2, verso Bologna.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria verso il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), immettersi in A1 verso Bologna.
Sarà chiuso, per chi percorre R5 (Raccordo A1-Piazzale Corvetto) e proviene da Piazzale Corvetto, il Ramo di immissione su R6 (Raccordo A1-A51 Tangenziale est), verso Bologna.
In alternativa, proseguire su R5 verso Bologna ed entrare quindi in A1, in direzione del capoluogo emiliano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.