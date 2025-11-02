R6 RACCORDO A1/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO R5 – ALLACCIAMENTO A51
Roma, 2 novembre 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e l’allacciamento A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria verso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est.