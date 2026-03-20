R6 RACCORDO A1/A51: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5) VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO. R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/A51 (R6) VERSO BOLOGNA
R6 RACCORDO A1/A51: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5) VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO. R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/A51 (R6) VERSO BOLOGNA
Roma, 20 marzo 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6) e sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 23, MARTEDI’ 24 E MERCOLEDI’ 25 MARZO, CON ORARIO 21:00-5:00
Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (Bologna), il Ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “San Donato”.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, seguire le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est di Milano, uscire allo svincolo 3 Paullo e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire a San Donato;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate,seguire le indicazioni per San Donato/ M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia lungo il raccordo A1-Piazzale Corvetto.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est di Milano, uscire allo svincolo 4 Mecenate e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire a San Donato.
Questo percorso tiene in considerazione la limitazione in peso (26 tonnellate), sul cavalcavia dello svincolo 3 Paullo della A51 Tangenziale est.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 MARZO
Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (Bologna), il Ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “San Donato”.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, seguire le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est di Milano, uscire allo svincolo 3 Paullo e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire a San Donato;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, seguire le indicazioni per San Donato/ M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS9 via Emilia lungo il raccordo A1-Piazzale Corvetto.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A51 Tangenziale est di Milano, uscire allo svincolo 4 Mecenate e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi uscire a San Donato.
Questo percorso tiene in considerazione la limitazione in peso (26 tonnellate), sul cavalcavia dello svincolo 3 Paullo della A51 Tangenziale est.
Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il Ramo di immissione sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 (R6), verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, proseguire verso Bologna sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5) e sulla A1 Milano-Napoli.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 MARZO
Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il Ramo di immissione sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 (R6), verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, proseguire verso Bologna sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5) e sulla A1 Milano-Napoli.