R6 RACCORDO A1/A51: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5) VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO
Roma, 7 marzo 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa, seguire le indicazioni per San Donato/M3/Metanopoli/Centro Direzionale ENI/Poasco/SS 9 via Emilia lungo il raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).