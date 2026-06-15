R52 COMPLANARE DI BARANZATE: CHIUSA STANOTTE VERSO RHO E CHIUSO LO SVINCOLO DI BARANZATE. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla R52 Complanare di Baranzate e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 giugno, sarà chiusa la Complanare di Baranzate, verso Rho.

Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza. Chiuso anche, per chi percorre la A52 Tangenziale nord e proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 verso Milano e Varese.

In alternativa, proseguire verso Rho/Raccordo Fiera Milano (R37), uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Monza, per poi immettersi in A8 verso Milano o Varese;

per la chiusura dell’entrata e dell’uscita di Baranzate: Mazzo di Rho o Bollate Novate.