R52 COMPLANARE DI BARANZATE, A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO, R37 RACCORDO FIERA MILANO E A8 MILANO-VARESE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 maggio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla Complanare di Baranzate (R52), sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 6, alle 5:00 di giovedì 7 maggio:

-annullta la chiusura Complanare di Baranzate (R52), verso Rho;

-annullata la chiusura, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, entrata di Baranzate verso Rho e uscita da Monza e da Rho;

-annullata la chiusura, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, del Ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese e del Ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera Milano (R37);

-annullata la chiusura, sul Raccordo Fiera Milano (R37), del Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese;