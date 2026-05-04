R52 COMPLANARE DI BARANZATE, A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO, R37 RACCORDO FIERA MILANO E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 4 maggio 2026 – Sulla Complanare di Baranzate (R52), sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sarà chiusa la Complanare di Baranzate (R52), verso Rho.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà contestualmente chiusa l’entrata di Baranzate verso Rho e chiusa anche l’uscita per chi proviene da Monza e da Rho.

sarà chiuso, per chi percorre la A52 e proviene da Rho, il Ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese e chiuso anche il Ramo di allacciamento per chi proviene dalla A8 Milano-Varese verso il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho.

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Rho lungo il Raccordo Fiera Milano (R37), uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8 verso Milano.

In alternativa allo svincolo di Baranzate, utilizzare lo svincolo di Bollate Novate.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37), sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, seguire le indicazioni per Rho lungo il Raccordo Fiera Milano R37), uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza e immettersi in A8 verso Varese.

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Bollate/Novate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho;

per chi proviene da Varese, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Cascina Merlata, percorrere la SR1 e immettersi sulla prima uscita verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria prendere la prima uscita verso Fiera Milano/A4/ Pero/SS33/Centro commerciale Merlata, immettersi sulla Complanare di Pero, in direzione Torino, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione ed entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho.