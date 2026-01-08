R5 RACCORDO PIAZZALE CORVETTO/A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO IL TRATTO SAN DONATO-ALLACCIAMENTO A1/DEVIAZIONI OBBLIGATORIE

Roma, 9 gennaio 2026 – Sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli (R5), per consentire lavori di riqualifica e risanamento profondo della pavimentazione, dalle 10:00 di lunedì 12 alle 16:00 di mercoledì 14 gennaio, in modalità continuativa, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di San Donato e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Bologna, con conseguente deviazione, per chi proviene da Piazzale Corvetto, sulla A51 Tangenziale est, in direzione Venezia.

Contestualmente saranno chiusi, sulla Complanare di Poasco (R28), gli svincoli di Poasco e di San Donato, in entrata verso Bologna e in uscita da Milano.

Si precisa che, in funzione dei volumi di traffico, la modulazione della chiusura potrà variare nell’arco delle singole giornate e, in tali occasioni, chi proviene da Milano Piazzale Corvetto potrà essere deviato obbligatoriamente sul Raccordo A1/A51, in direzione Bologna.

Percorsi alternativi consigliati:

Deviazione obbligatoria verso A51/Venezia, per chi è diretto verso Bologna del Raccordo A1/P.le Corvetto (R5): chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, potrà immettersi sul Raccordo A1/A51 (R6) e seguire le indicazioni per Bologna.

Chi invece proseguirà sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso la direzione Bologna, dovrà utilizzare i seguenti percorsi:

per i veicoli con massa inferiore a 26 tonnellate, verso Bologna del Raccordo A1/P.le Corvetto (R5), chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, verrà obbligatoriamente indirizzato verso la A51 Tangenziale est in direzione Venezia, potrà uscire allo svincolo 3 seguendo le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia e immettersi nuovamente sulla A51 in direzione Bologna, proseguire sul Raccordo A51-A1 (R6) e quindi entrare in A1 verso Bologna;

per i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate, verso Bologna del Raccordo A1/P.le Corvetto (R5): in considerazione della limitazione in peso, sul cavalcavia dello svincolo Paullese/Rogoredo/Santa Giulia, i veicoli saranno indirizzati sullo svincolo 4 Milano via Mecenate della A51, e quindi una volta che il traffico verrà obbligatoriamente indirizzato verso la A51 Tangenziale est in direzione Venezia, si potrà uscire dallo svincolo 4 Milano via Mecenate, immettersi nuovamente sulla A51 in direzione Bologna e seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo A1/A51.

Chi è diretto sulla Complanare di Poasco, dovrà utilizzare i seguenti percorsi:

per chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia: chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, dovrà percorrere il ramo di immissione sul Raccordo A1/A51 (R6) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5);

per i veicoli con massa inferiore a 26 tonnellate, verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia: chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria verso la A51 Tangenziale est in direzione Venezia, uscire allo svincolo 3 seguendo le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi nuovamente sulla A51 in direzione Bologna, uscire allo svincolo 2 San Donato/SS9 via Emilia/via Rogoredo e proseguire verso San Donato lungo via Rogoredo e SS9 via Emilia;

per i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia: in considerazione della limitazione in peso, sul cavalcavia dello svincolo Paullese/Rogoredo/ Santa Giulia, i veicoli saranno indirizzati sullo svincolo 4 Milano via Mecenate della A51 e quindi, dopo la deviazione obbligatoria verso la A51 Tangenziale est in direzione Venezia, uscire allo svincolo 4 seguendo le indicazioni per Milano via Mecenate, immettersi nuovamente sulla A51 verso Bologna, uscire allo svincolo 2 San Donato/SS9 via Emilia/via Rogoredo e proseguire in direzione San Donato lungo via Rogoredo e SS9 via Emilia.

In caso di deviazione obbligatoria A1/Bologna: per chi è diretto verso la A51 Tangenziale direzione Venezia: chi proviene da Milano Piazzale Corvetto verrà deviato obbligatoriamente sul Raccordo A1/51 (R6) verso Bologna, dovrà uscire a San Giuliano sulla A1 e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi seguire le indicazioni per Venezia lungo la A51 Tangenziale est;

per chi è diretto verso San Donato/ Metanopoli/ ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia:

per gli utenti provenienti da Milano Piazzale Corvetto, una volta che il traffico sarà deviato obbligatoriamente sul Raccordo A1/51 (R6), dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire allo svincolo di San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).