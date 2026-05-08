R5 RACCORDO PIAZZALE CORVETTO-A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A51 TANGENZIALE EST-A1 (R6) DA PIAZZALE CORVETTO VERSO BOLOGNA
Roma, 8 maggio 2026 – Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 20:00 di lunedì 11 alle 1:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo Piazzale Corvetto-A1 Milano-Napoli (R5) immette sul Raccordo A51 Tangenziale est-A1 (R6), per chi proviene da Piazzale Corvetto ed è diretto verso Bologna.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 verso Bologna ed immettersi quindi in A1 in direzione del capoluogo emiliano.