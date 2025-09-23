R5 RACCORDO PIAZZALE CORVETTO-A1: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA A51 TANGENZIALE EST

Roma, 23 settembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di giovedì 25 e venerdì 26 settembre, con orario 21:00-5:00, chi percorre il Raccordo Piazzale Corvetto-A1 Milano-Napoli (R5) e proviene da Piazzale Corvetto, dovrà uscire obbligatoriamente sul nodo San Donato e immettersi obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est, verso Usmate.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Bologna, dopo la deviazione obbligatoria sulla A51Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 seguendo le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 verso Bologna e proseguire sul Raccordo A51-A1 (R6), per poi immettersi in A1 verso Bologna;

per chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia, dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est, uscire allo svincolo 3 seguendo le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 verso Bologna, uscire allo svincolo 2 San Donato/SS9 via Emilia/via Rogoredo e proseguire in direzione San Donato lungo via Rogoredo e SS9 via Emilia.