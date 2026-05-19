R5 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURA NOTTURNA VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO

Roma, 19 maggio 2026 Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 22 alle 5:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto verso Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), uscire a Milano Piazzale Corvetto;

per chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, i veicoli con massa inferiore a 26 tonnellate, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), potranno uscire allo svincolo 3 della A51, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia e rientrare sulla A51 verso Bologna, per poi immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, mentre i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dovranno uscire allo svincolo 4 della A51 Tangenziale est di Milano, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare sulla A51 verso Bologna ed immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5) in direzione Bologna attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.