R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO, R28 COMPLANARE DI POASCO E A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 27 novembre 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), sulla Complanare di Poasco (R28) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e il nodo di San Donato, verso Milano Piazzale Corvetto. Contestualmente, sarà chiusa la Complanare di Poasco (R28), verso Piazzale Corvetto e chiuso anche il Ramo di allacciamento che dalla A1 Milano-Napoli immette sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Piazzale Corvetto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano Piazzale Corvetto, chi proviene da Bologna verrà obbligatoriamente deviato sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) e potrà uscire poi allo svincolo di Milano Piazzale Corvetto;

verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, i veicoli con massa inferiore a 26 tonnellate, provenienti da Bologna, verranno obbligatoriamente deviati sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) e potranno uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna e, attraverso il nodo di San Donato, entrare sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, per poi seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3; i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate, provenienti da Bologna, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), dovranno uscire allo svincolo 4 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare in A51 Tangenziale est verso Bologna e, attraverso il nodo di San Donato, entrare sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), in direzione Bologna, per poi seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso, per chi proviene da Piazzale Corvetto, il Ramo di immissione sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), verso Bologna.

In alternativa, proseguire su R5 verso Bologna e immettersi poi in A1, seguendo la direzione “Bologna”.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.