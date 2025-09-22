R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO E RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 22 settembre 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R5) e sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est-R5, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sul Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto (R5), sarà chiusa, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, l’immissione sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), verso Bologna.
In alternativa si consiglia di proseguire sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna e immettersi sulla A1, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.
Sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, sarà chiusa, per chi proviene da Usmate, l’immissione sull’R5, verso Bologna/San Donato/Metenopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna, proseguire sul Raccordo A1/A51 (R6) verso Bologna e immettersi sulla A1, verso Bologna;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia, proseguire sul Raccordo A1-A51 (R6) verso Bologna, uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi seguire le indicazioni per San Donato/ Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).