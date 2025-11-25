R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO E RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO E RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 25 novembre 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R5) e sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est-R5, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:
DALLE 21:00 DI QUESTA SERA, MARTEDI’ 25, ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE
Sull’R05 Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto
– sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5) immette sul Raccordo A1/A51 (R6), da Milano Piazzale Corvetto verso la A1.
In alternativa, seguire le indicazioni per Bologna, lungo l’R5 Piazzale Corvetto/A1.
NELLE TRE NOTTI DI MARTEDI’ 25, MERCOLEDI’ 26 E GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00 Sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto
-sarà chiusa, per chi proviene da Usmate, l’immissione sull’R5, verso Bologna / San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari::
verso Bologna: proseguire sul Raccordo A1/A51 (R6) verso Bologna e immettersi sulla A1, verso Bologna;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia: proseguire sul Raccordo A1-A51 (R6) verso Bologna, uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi seguire le indicazioni per San Donato/ Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia lungo il Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5).