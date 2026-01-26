R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO E RAMO ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST/R5: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 26 gennaio 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) e sul ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5, è stato aggiornato, come segue, il programma delle chiusure per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza:
-è stata annullata la chiusura del Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio;
-è stata annullata la chiusura del Ramo di allacciamento che dalla A51 Tangenziale est immette sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio.
Restano confermate, come da programma, le seguenti chiusure:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 26 E MARTEDI’ 27 GENNAIO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale st (R6), seguire le indicazioni per Bologna.
Chi è diretto verso San Donato, Paullo o Metanopoli, potrà uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso la A51 per poi immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5);
-sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A51 Tangenziale est immette sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna.
In alternativa si consiglia di percorrere il Raccordo A51/A1 (R6) e immettersi in A1, verso Bologna.
Chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia, potrà proseguire sul Raccordo A51/A1 (R6) verso Bologna, uscire a San Donato e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS9 via Emilia sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 GENNAIO
-sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano.
In alternativa si consiglia, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), uscire allo svincolo di Milano Piazzale Corvetto;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 (R6), uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi nuovamente sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna ed entrare poi sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire poi le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.
NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 29 E VENERDI’ 30 GENNAIO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), uscire allo svincolo di Milano Piazzale Corvetto;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 (R6), uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi nuovamente sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna ed entrare poi sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire poi le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.