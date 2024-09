R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO E R6 RACCORDO A1/TANGENZIALE EST: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 3 settembre 2024 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Raccordo Piazzale Corvetto (R5) e sul Raccordo A1/Tangenziale Est (R6), per consentire diverse attività, tra le quali: manutenzione delle barriere di sicurezza e manutenzione del viadotto San Donato, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e l’allacciamento Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano città, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Piazzale Corvetto/Milano Centro;

verso la A51 Tangenziale est, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), immettersi sulla A51 Tangenziale Est in direzione Venezia, attraverso il nodo di San Donato.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Tangenziale Est e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Bologna.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6), verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, per poi immettersi sulla A1 e proseguire in direzione di Bologna.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e l’allacciamento Tangenziale Est, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano città, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Piazzale Corvetto/Milano Centro;

verso la A51 Tangenziale Est, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), immettersi sulla A51 Tangenziale Est in direzione Venezia, attraverso il nodo di San Donato.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Tangenziale Est e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Bologna.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso il ramo di immissione sulla Tangenziale Est per chi proviene da Piazzale Corvetto ed è diretto verso Usmate.

In alternativa si consiglia di proseguire sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), in direzione Bologna, uscire allo svincolo SS9 Via Emilia/San Donato M./SP415 Paullese, immettersi nuovamente sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), in direzione Piazzale Corvetto/Milano Centro e interconnettersi con la A51-Tangenziale Est in direzione Usmate presso il nodo di San Donato.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6), verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, per poi immettersi sulla A1 e proseguire in direzione di Bologna.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 6 SETTEMBRE

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e l’allacciamento Tangenziale Est, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano città, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Piazzale Corvetto/Milano Centro;

verso la A51 Tangenziale Est, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), immettersi sulla A51 Tangenziale Est in direzione Venezia, attraverso il nodo di San Donato.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Tangenziale Est e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Bologna.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6), verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, per poi immettersi sulla A1 e proseguire in direzione di Bologna.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 5:00 DI SABATO 7 SETTEMBRE

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e l’allacciamento Tangenziale Est, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano città, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Piazzale Corvetto/Milano Centro;

verso la A51 Tangenziale Est, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), immettersi sulla A51 Tangenziale Est in direzione Venezia, attraverso il nodo di San Donato.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6):

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Tangenziale Est e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Bologna.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale Est (R6), verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, per poi immettersi sulla A1 e proseguire in direzione di Bologna.