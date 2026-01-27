R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO E R6 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 27 gennaio 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R5) e sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est-R5 saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 23:00 DI MERDCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 GENNAIO
Sul Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto (R5):
-sarà chiusa, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, l’immissione sulla A51 Tangenziale est, verso Usmate. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Bologna, lungo la (R6) Raccordo A51-A1, uscire allo svincolo di San Giuliano, immettersi nuovamente in A1 in direzione Milano e proseguire sulla A51 in direzione Usmate.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 GENNAIO
Sul Ramo di allacciamento A51 Tangenziale est/R5 Raccordo A1-Piazzale Corvetto:
-sarà chiusa, per chi proviene da Bologna, l’immissione su R5, verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i soli veicoli leggeri, considerando la concomitante chiusura del (R6) Raccordo A51-A1, si consiglia di proseguire sulla A51 Tangenziale Est in direzione Usmate, uscire allo svincolo 3 seguendo le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi nuovamente sulla A51 in direzione Bologna e uscire allo svincolo di San Donato, seguendo le indicazioni per Piazzale Corvetto;
per i veicoli con massa superiore alle 26t, considerando la concomitante chiusura del (R6) Raccordo A51-A1, si consiglia di proseguire sulla A51 Tangenziale Est in direzione Usmate, uscire allo svincolo 4, seguendo le indicazioni per Milano Via Mecenate, immettersi nuovamente sulla A51 in direzione Bologna e uscire allo svincolo di San Donato, seguendo le indicazioni per Piazzale Corvetto.