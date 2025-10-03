R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO E R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 6, MARTEDI’ 7 E MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-per consentire lavori di manutenzione viadotto, sarà chiuso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto, verso la A1 Milano-Napoli.

Dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), seguire le indicazioni per Bologna. Chi è diretto verso San Donato/Paullo/Metanopoli, potrà uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo, verso la direttrice A51, per immettersi poi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 9 E VENERDI’ 10 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la Complanare di Piacenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Piacenza e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1, verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza; in ulteriore alternativa, chi è diretto verso A21/Brescia, potrà immettersi sulla D21 dalla stazione di Fiorenzuola.

Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, con provenienza Brescia, sulla A1 in direzione di Milano.

In alternativa, proseguire sulla A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per poi immettersi in A1 in direzione di Milano;

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:

verso Milano: Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

verso Bologna: Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.