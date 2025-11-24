R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 24 novembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), seguire le indicazioni per Bologna.
Chi è diretto verso San Donato, Paullo, Metanopoli, potrà uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo, verso la direttrice A51, per immettersi poi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).