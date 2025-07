R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 19 luglio 2025 – Sull’R05 Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto San Donato, nelle quattro notti di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5) immette sul Raccordo A1/A51 (R6), da Milano Piazzale Corvetto verso la A1/Bologna. In alternativa, seguire le indicazioni per Bologna, lungo l’R5 Piazzale Corvetto/A1;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A51 Tangenziale est immette sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5), da Usmate verso Chiaravalle. In alternativa, proseguire sul Raccordo A1/A51 (R6) in direzione di Bologna, uscire allo svincolo di San Giuliano, immettersi nuovamente sulla A1 in direzione di Milano e proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5).