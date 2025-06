R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-VIA EMILIA

Roma, 20 giugno 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), per consentire interventi relativi al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e via Emilia, verso Piazzale Corvetto.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A1 Milano-Napoli immette sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano Piazzale Corvetto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est di Milano (R6), uscire allo svincolo di Milano Piazzale Corvetto;

per chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est di Milano (R6), uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi nuovamente sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, entrare sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto verso Bologna attraverso lo svincolo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.