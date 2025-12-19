R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE IMMISSIONE R6 RACCORDO A51/A1

Roma, 19 dicembre 2025 – Per consentire lavori di posa cavi, dalle 10:00 alle 17:00 di lunedì 22 e di martedì 23 dicembre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dal Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) immette sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli (R6) , per chi proviene Milano Piazzale Corvetto ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, proseguire sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna e immettersi quindi in A1, in direzione del capoluogo emiliano.