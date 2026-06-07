R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURA NOTTURNA VERSO MILANO

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LODI

Roma, 7 giugno 2026 – Sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO

-sarà chiuso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

verso Piazzale Corvetto, chi proviene da Bologna verrà obbligatoriamente deviato sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) e potrà successivamente uscire allo svincolo di Milano Piazzale Corvetto;

verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, provenienti da Bologna, verranno obbligatoriamente deviati sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) e potranno uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna, immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, mentre i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, provenienti da Bologna, verranno obbligatoriamente deviati sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) e dovranno uscire allo svincolo 4 della A51 Tangenziale est di Milano, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare sulla A51 Tangenziale est, in direzione Bologna, immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 GIUGNO

-sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano/Binasco o a Casalpusterlengo;

-sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, anticipare l’uscita a Melegnano; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate e uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 12 ALLE 5:00 DI SABATO 13 GIUGNO

-sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Melegnano;

in entrata verso Bologna: Casalpusterlengo;

in uscita per chi proviene da Bologna: Melegnano/Binasco o Casalpusterlengo.