R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A51

Roma, 4 febbraio 2025 – Sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli (R5), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sull’R6 Raccordo A1 Milano-Napoli/Tangenziale est, in direzione della A1 Milano-Napoli.

In alternativa, proseguire lungo l’R5 in direzione A1/Bologna.