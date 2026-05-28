R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A51/A1 (R6) VERSO A1/BOLOGNA. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULA A58 TEEM VERSO AGRATE (TEEM)
R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO A51/A1 (R6) VERSO A1/BOLOGNA. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULA A58 TEEM VERSO AGRATE (TEEM)
Roma, 28 maggio 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 28, alle 5:00 di venerdì 29 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) immette sul Raccordo A51 Tangenziale est/A1 (R6), per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto ed è diretto in A1/Bologna.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Piazzale Corvetto-A1 verso Bologna e immettersi in A1 verso Bologna;
-sarà chiuso il Ramo che dalla A1 Milano-Napoli immette sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Agrate (TEEM).
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Binasco e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi immettersi sulla A58 TEEM e riprendere il proprio itinerario in direzione Agrate.