R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 25 novembre 2025 – E’ stata annullata la chiusura dell’R05 Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 25, alle 5:00 di mercoledì 26 novembre.
Restano confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, con orario 21:00-5:00.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), seguire le indicazioni per Bologna. Chi è diretto verso San Donato, Paullo, Metanopoli, potrà uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo, verso la direttrice A51, per immettersi poi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).