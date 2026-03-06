R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO E RAMO IMMISSIONE A51/R5: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 6 marzo 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) e sul Ramo di allacciamento A51/R5, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 9 E MARTEDI’ 10 MARZO, CON ORARIO 21.00-5:00
-sarà chiuso il Raccordo Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli (R5), verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), seguire le indicazioni per Bologna.
Chi è diretto verso San Donato, Paullo o Metanopoli, potrà uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso la A51 per poi immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5);
-sarà chiuso il Ramo di immissione dalla A51 Tangenziale est di Milano sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 Milano-Napoli (R5), da Usmate verso Chiaravalle.
In alternativa, si consiglia:
per chi è diretto verso Bologna, proseguire sul Raccordo A51-A1 (R6) verso Bologna e immettersi in A1 verso Bologna;
per chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia, proseguire sul Raccordo A51/A1 (R6) verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per seguire poi le indicazioni per San Donato/ Metanopoli/ENI/M3/Poasco/SS 9 via Emilia lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).
NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 11, GIOVEDI’ 12 E VENERDI’ 13 MARZO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Piazzale Corvetto.
In alternativa, chi è diretto verso Milano Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), potrà uscire allo svincolo Milano Piazzale Corvetto.
Chi è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 (R6), potrà uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/ Quartiere Santa Giulia, immettersi nuovamente sulla A51 in direzione Bologna, entrare sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5) in direzione Bologna presso il nodo di San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.