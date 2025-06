R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO E R6 A1/TANGENZIALE EST DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 13 giugno 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) e sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6), per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto “San Donato”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE QUATTRO NOTTI DI LUNEDI’ 16, MARTEDI’ 17, MERCOLEDI’ 18 E GIOVEDI’ 19 GIUGNO, CON ORARIO 22:00-5:00

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), verso Bologna.

Di conseguenza, chi proviene da Piazzale Corvetto verrà indirizzato obbligatoriamente sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e potrà poi immettersi in A1 in direzione di Bologna.

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R6):

-arà chiuso il tratto compreso tra San Donato e l’allacciamento A1, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di San Donato, immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), seguire le indicazioni per Bologna e immettersi poi in A1, in direzione del capoluogo emiliano.

DALLE 23:00 DI SABATO 21 ALLE 6:00 DI DOMENICA 22 GIUGNO E DALLE 22:00 DI DOMENICA 22 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 23 GIUGNO

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), verso Bologna.

Di conseguenza, chi proviene da Piazzale Corvetto verrà indirizzato obbligatoriamente sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e potrà poi immettersi in A1 in direzione di Bologna.