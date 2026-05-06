R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO E R28 COMPLANARE DI POASCO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO E R28 COMPLANARE DI POASCO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 6 maggio 2026 – E’ stato aggiornato il programma delle chiusure previste nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22:00-5:00, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In tali orari saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) e sulla Complanare di Poasco (R28):
Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5):
–sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A51 Tangenziale est e l’allacciamento A1, verso Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, chi proviene da Milano Piazzale Corvetto verrà indirizzato obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est in direzione Usmate, dove potrà uscire allo svincolo 4, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna e proseguire sulla A1 in direzione Bologna;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, chi proviene da Milano Piazzale Corvetto verrà indirizzato obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est in direzione Usmate, dove dovrà uscire allo svincolo 3, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna e proseguire sulla A1 in direzione Bologna;
verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, chi proviene da Milano Piazzale Corvetto verrà indirizzato obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est in direzione Usmate, dove potrà uscire allo svincolo 3, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire San Giuliano, rientrare dallo stesso svincolo verso Milano e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, chi proviene da Milano Piazzale Corvetto verrà indirizzato obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est in direzione Usmate, dove dovrà uscire allo svincolo 4, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a San Giuliano, rientrare dallo stesso svincolo verso Milano e seguire le indicazioni per San Donato/ Metanopoli/ ENI/ Poasco/via Emilia/M3.
Sulla Complanare di Poasco (R28):
-sarà chiusa l’uscita di Poasco, per chi proviene da Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo SS9 via Emilia/SS415 Paullo/San Donato, oppure proseguire in direzione Milano Centro e uscire allo svincolo San Donato/M3/Centro Direzionale ENI/Metanopoli.