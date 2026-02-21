R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 21 febbraio 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di martedì’ 24 e mercoledì 25 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso la A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, il traffico sarà deviato obbligatoriamente sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), dove potrà seguire le indicazioni per Bologna.
Chi, invece, è diretto verso San Donato, Paullo o Metanopoli, dovrà uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo, per poi immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5);
-nelle due notti di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
Di conseguenza, il traffico sarà deviato obbligatoriamente sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) e potrà uscire successivamente allo svincolo Milano Piazzale Corvetto.
Chi, invece, è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, potrà seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, proseguire sul Raccordo Piazzale A1/Piazzale Corvetto (R5) e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.