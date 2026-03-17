R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO PIAZZALE CORVETTO
R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO PIAZZALE CORVETTO
Roma, 17 marzo 2026 – Per consentire attività geotecniche, nelle tre notti di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
Di conseguenza, il traffico sarà deviato obbligatoriamente sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6) e potrà uscire successivamente allo svincolo Milano Piazzale Corvetto.
Chi, invece, è diretto verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, proseguire sul Raccordo Piazzale A1/Piazzale Corvetto (R5) e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.