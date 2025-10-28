R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE IMMISSIONE R6 RACCORDO A51 TANGENZIALE EST/A1

Roma, 28 ottobre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 7:00 alle 18:00 di giovedì 30 e di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) immette sul Raccordo Tangenziale est/A1 (R6), per chi proviene da Piazzale Corvetto ed è diretto verso la A1.

In alternativa, proseguire sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna e immettersi poi sulla A1.