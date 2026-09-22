R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURA NOTTURNA VERSO PIAZZALE CORVETTO
R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURA NOTTURNA VERSO PIAZZALE CORVETTO
Roma, 22 settembre 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21:00 di questa sera, martedì 22, alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Piazzale Corvetto.
In alternativa, chi proviene da Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), dove potrà uscire a Milano Piazzale Corvetto.
I veicoli con massa a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, diretti verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), dovranno uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare in A51 verso Bologna ed entrare quindi sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5), verso Bologna, attraverso il nodo San Donato, seguendo le indicazioni per San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), dovranno uscire allo svincolo 4 della A51 Tangenziale est, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare in A51 e immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5), verso Bologna, attraverso il nodo San Donato, seguendo le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.