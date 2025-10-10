R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO BOLOGNA
Roma, 10 ottobre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), seguire le indicazioni per Bologna.
Chi è diretto verso San Donato, Paullo, Metanopoli, potrà uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo, verso la direttrice A51, per immettersi poi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5).