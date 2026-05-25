R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-SAN DONATO VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO
R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-SAN DONATO VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO
Roma, 25 maggio 2026 Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), tra l’allacciamento A1 e San Donato, verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
i veicoli diretti verso Milano Piazzale Corvetto, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), potranno uscire a Milano Piazzale Corvetto;
i veicoli diretti verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 26 tonnellate, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), potranno uscire allo svincolo 3 della A51, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare sulla A51 verso Bologna, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, attraverso il nodo di San Donato e seguire quindi le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), dovranno uscire allo svincolo 4 della A51, seguire le indicazioni per via Mecenate, rientrare sulla A51 verso Bologna, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna, attraverso il nodo San Donato e seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/via Emilia/M3.