R5 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI POASCO (R28)
Roma, 24 marzo 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di venerdì 27 alle 4:00 di sabato 28 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto, il Ramo di immissione sulla Complanare di Poasco (R28), verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, proseguire sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, immettersi in A1, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso verso la A51 Tangenziale est, per poi entrare sulla Complanare di Poasco (R28).