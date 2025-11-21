R49 RACCORDO DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PIACENZA SUD. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIDENZA
Roma, 21 novembre 2025 – Sul Raccordo di Piacenza sud (R49) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 24 E MARTEDI’ 25 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
Sul Raccordo di Piacenza sud (R49:
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, i veicoli leggeri, con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi poi in A1 verso Milano.
In ulteriore alternativa, entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano.
I veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano. Non potranno invece entrare alla stazione di Basso Lodigiano, in A1, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;
in entrata verso Bologna: Fiorenzuola;
in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli leggeri, con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano.
In ulteriore alternativa, potranno immettersi in A21 verso Torino e uscire a Piacenza ovest.
I veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, dovranno immettersi in A21 verso Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest. Non potranno invece uscire alla stazione di Basso Lodigiano, in A1, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;
in uscita per chi proviene da Bologna: Fiorenzuola.
NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 26 E GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Fiorenzuola, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 28 ALLE 5:00 DI SABATO 29 NOVEMBRE
Sul Raccordo di Piacenza sud (R49):
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano, i veicoli leggeri, con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi poi in A1 verso Milano.
In ulteriore alternativa, entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano.
I veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano. Non potranno invece entrare alla stazione di Basso Lodigiano, in A1, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;
in entrata verso Bologna: Fiorenzuola;
in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli leggeri, con peso inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano.
In ulteriore alternativa, potranno immettersi in A21 verso Torino e uscire a Piacenza ovest.
I veicoli pesanti, con peso superiore a 3,5 tonnellate, dovranno immettersi in A21 verso Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest. Non potranno invece uscire alla stazione di Basso Lodigiano, in A1, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;
in uscita per chi proviene da Bologna: Fiorenzuola.