R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE PIACENZA SUD E CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA PIACENZA SUD A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PIACENZA SUD-FIORENZUOLA
R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE PIACENZA SUD E CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA PIACENZA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PIACENZA SUD-FIORENZUOLA
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 14 LUGLIO
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per chi percorre la A1 Milano-Napoli o la A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione Bologna, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Piacenza sud.
Dopo l’uscita obbligatoria a Piacenza sud, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario verso Bologna.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 17 LUGLIO
Sulla A1 Milano-Brescia, sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo la deviazione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), si dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Piacenza sud, percorrere la Tangenziale di Piacenza, la SS9 via Emilia verso Fiorenzuola, la SP462 R in direzione Cortemaggiore e rientrare in A1, verso Bologna, alla stazione di Fiorenzuola; per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21, verso Brescia, alla stazione di Piacenza ovest, per immettersi successivamente sulla A1 verso Milano; in ulteriore alternativa, potranno entrare in A1 verso Milano alla stazione di Basso Lodigiano.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21, verso Brescia alla stazione di Piacenza ovest, per immettersi successivamente sulla A1 verso Milano.
In considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, per tale categoria di veicoli, non è possibile entrare a Basso Lodigiano;
per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Bologna: Fiorenzuola.