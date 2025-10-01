R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: STANOTTE CHIUSURA COMPLANARE DA BOLOGNA VERSO PIACENZA E CHIUSA L’ENTRATA DI PIACENZA SUD

Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la Complanare di Piacenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Piacenza e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A21, con provenienza Brescia, sulla A1 in direzione di Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1, verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza; in ulteriore alternativa, chi è diretto verso A21/Brescia, potrà immettersi sulla D21 dalla stazione di Fiorenzuola;

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:

verso Milano: Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, o Basso Lodigiano, sulla A1 Milano-Napoli;

verso Bologna: Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.