R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD
R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD
Roma, 3 settembre 2026 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Piacenza sud, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 3, alle 5:00 di venerdì 4 settembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.