R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI PIACENZA SUD. A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATE LE CHIUSURE STAZIONI DI FIORENZUOLA, FIDENZA E PARMA
R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI PIACENZA SUD. A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATE LE CHIUSURE STAZIONI DI FIORENZUOLA, FIDENZA E PARMA
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), sono state annullate le chiusure della stazione di Piacenza sud, previste dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 12:00 alle 14:00 di oggi, martedì12 maggio.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione delle essenze arboree:
DALLE 11:00 ALLE 13:00 DI MERCOLEDI’ 13 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa, si consiglia:
per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Fidenza;
per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49).
DALLE 12:00 ALLE 14:00 DI MERCOLEDI’ 13 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli
– sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata verso Milano e Bologna.
In alternativa, si consiglia:
verso Milano: Piacenza sud;
verso Bologna: Fidenza.
DALLE 11:00 ALLE 13:00 DI GIOVEDI’ 14 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli,
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa, si consiglia:
per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Fidenza;
per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49).
DALLE 12:00 ALLE 14:00 DI GIOVEDI’ 14 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli
sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata verso Milano e Bologna.
In alternativa, si consiglia:
verso Milano: Piacenza sud;
verso Bologna: Fidenza.
DALLE 11:00 ALLE 13:00 DI VENERDI’ 15 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli
-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa, si consiglia:
per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Parma oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita alla stazione di Parma; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e uscire a Fiorenzuola oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest.
DALLE 12:00 ALLE 14:00 DI VENERDI’ 15 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli
-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata verso Milano e Bologna.
In alternativa, si consiglia:
verso Milano: Fiorenzuola;
verso Bologna: Parma; in ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 verso Bologna.
DALLE 11:00 ALLE 13:00 DI SABATO 16 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli
-sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa, si consiglia:
per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Terre di Canossa Campegine o immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest;
-per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine; in ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e uscire a Fidenza oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest.
DALLE 12:00 ALLE 14:00 DI SABATO 16 MAGGIO
Sulla A1 Milano-Napoli
-sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Milano e Bologna.
In alternativa, si consiglia:
-verso Milano: entrare alla stazione di Fidenza; in ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 verso Milano;
-verso Bologna: Terre di Canossa Campegine.