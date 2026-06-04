R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA IMMISSIONE A21 VERSO BRESCIA

Roma, 4 giugno 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, da Milano e da Bologna, verso Brescia, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 giugno.