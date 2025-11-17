R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD E R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 17 novembre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 18 NOVEMBRE

–sarà chiusa la Complanare di Piacenza sud (R49), verso Milano.

Si precisa che la stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

Contestualmente chiuso, per chi percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia, il Ramo di immissione sulla A1, da Brescia verso Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura della Complanare verso Milano, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per immettersi poi sulla Complanare di Piacenza sud.

Chi è diretto verso A21/Brescia potrà immettersi sulla D21 dalla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, chi è diretto verso Milano, potrà entrare a Basso Lodigiano, mentre chi è diretto verso Bologna, potrà entrare a Basso Lodigiano.

Si potrà entrare anche alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 18 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE

-sarà chiusa la Complanare di Piacenza sud (R49) verso Bologna.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia, il Ramo di immissione sulla A1, da Torino e Brescia verso Bologna.

In alternativa, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia ed entrare in A21 a Piacenza ovest; i veicoli pesanti, in considerazione della contestuale chiusura della stazione di Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, si consiglia di proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fidenza e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Milano.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 19 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE

-sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano Piazzale Corvetto, chi proviene da Bologna, dovrà immettersi obbligatoriamente sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6) e successivamente uscire allo svincolo di Milano Piazzale Corvetto;

verso San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3, chi proviene da Bologna, dovrà immettersi obbligatoriamente sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est (R6), uscire allo svincolo 3 della A51 Tangenziale est di Milano, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, rientrare in A51 e immettersi sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1, in direzione Bologna dal nodo di San Donato, per poi seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli/ENI/Poasco/Via Emilia/M3.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 20 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 21 NOVEMBRE

-sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Bologna, dovrà immettersi obbligatoriamente sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est(R6) e seguire le indicazioni per Bologna.

Chi, invece, è diretto a San Donato/Paullo/Metanopoli, dovrà uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo, verso la direttrice A51, in direzione Bologna.