R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A21 VERSO BRESCIA

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per lavori di competenza Autovia Padana, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Milano e da Bologna ed è diretto verso Brescia.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Milano e da Piacenza, immettersi sulla A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi sulla D21 Diramazione Fiorenzuola verso Brescia;

per chi proviene da Bologna, immettersi sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola e seguire le indicazioni per A21/Brescia.