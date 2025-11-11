R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE DA BOLOGNA VERSO LA A21 ED ENTRATA STAZIONE DI PIACENZA SUD
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la Complanare di Piacenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1, verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza.
Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, con provenienza Brescia e Torino, sulla A1 in direzione di Milano.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli leggeri, uscire alla stazione di Piacenza ovest sulla A21, immettersi sulla SS9 ed entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;
per i veicoli pesanti, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola e rientrare dalla stessa stazione verso Milano;
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, o a alla stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.