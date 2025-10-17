R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURA NOTTURNA DA BOLOGNA VERSO PIACENZA SUD E A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA ED ENTRATA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la Complanare di Piacenza sud (R49), per chi proviene da Bologna ed è diretto verso la stazione di Piacenza sud e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Piacenza, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: SP462 R verso Fiorenzuola, SS9 in direzione Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi uscire a Piacenza sud;

da Bologna verso A21 direzione Torino/Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: SP462R verso Fiorenzuola, SS9 in direzione Piacenza, immettersi poi sulla Tangenziale di Piacenza ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia;

-sarà chiusa l’entrata di Piacenza sud, in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia; chi è diretto verso Bologna potrà entrare anche a Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.

Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, con provenienza Brescia, sulla A1 in direzione di Milano.

In alternativa, proseguire sulla A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per poi immettersi in A1 in direzione di Milano.