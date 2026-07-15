R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO TORINO
R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO TORINO
Roma, 15 luglio 2026 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 15, alle 6:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.
In alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 e riprendere il proprio itinerario in direzione Torino.